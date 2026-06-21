Football Regionalliga: Leonberg Alligators können die Eagles nicht bremsen

Die Leonberg Alligators mussten im Spitzenspiel der Regionalliga einen heftigen Hit einstecken: Der bislang ungeschlagene Spitzenreiter unterlag im Lewa-Sportpark Verfolger Reutlingen Eagles mit 7:26 (7:0, 0:6, 0:8, 0:12), damit tauschten die Mannschaften die Plätze in der Tabelle. „Keine Vorwürfe ans Team“, sagte Alligators-Kapitän Jan Bartosch sichtbar zerknirscht, „jetzt müssen wir uns wieder aufbauen.“

Es herrschte kollektive Niedergeschlagenheit bei den Alligators ob der deutlichen Packung, die sie von den Eagles erhalten hatten. Mit dem Sieg mit 19 Punkten Differenz hatten die Gäste aus Reutlingen ihre Pleite aus dem Hinspiel (14:33) exakt egalisiert, der direkte Vergleich der Teams endete remis – damit entscheidet die Punkte-Differenz über den Rang, und dabei stehen die Eagles (206:95) deutlich besser da als die Alligators (157:82). „Wir haben es immer noch in der eigenen Hand, Regionalliga-Meister zu werden“, betonte Jan Bartosch. Heißt: Die Leonberger dürften kein Spiel mehr verlieren und müssten in den vier ausstehenden Partien 36 Punkte aufholen. Das hört sich nicht an, als sei es unmöglich.

Alligators brechen nach der Pause ein

Aber zuvor müssen sich die Alligators aus dem mentalen Loch herausarbeiten, an dem sie am Samstagnachmittag beim brütender Hitze gefallen sind. Die Niederlage gegen den Dauerrivalen und vor allem deren Deutlichkeit schmerzte im Kopf mehr als ein knallhartes Tackle am Körper. „Das war eine unschöne Niederlage“, konstatierte Headcoach Hoyer recht gefasst, „und das Schlimme: Sie hätte nicht sein müssen. Wir waren nicht chancenlos.“

Mag sein, doch vor allem nach der Pause waren die Eagles die Mannschaft, die augenscheinlich den Sieg mehr wollte und schließlich nicht mehr aufzuhalten war. Die Leonberger Offense brachte nach dem Traumstart mit dem frühen Touchdown durch Frederic Latour samt Extrapunkt durch Bartosch nach wenigen Spielminuten keine Punkte mehr aufs Scoreboard. Und die Defense fand vor allem nach der Halbzeit keine Mittel mehr, die Reutlinger in ihrem massiven Vorwärtsdrang entscheidend aufzuhalten. „Wir haben nicht gespielt, wie wir das können“, fand Fabian Hoyer – und wer die Alligators in dieser Spielzeit häufiger beobachtet hatte, dürfte ihm in vollem Umfang zustimmen.

Luis Turian wird von der Defense der Eagles gestoppt. Foto: Andreas Gorr

Es war zu oft ein Rädchen im Getriebe der Gastgeber, das nicht ins nächste gegriffen hatte und so die Punktemaschine der Leonberger nie richtig rund funktionierte. Mal waren die Pässe zu kurz oder zu lang, mal wurden Bälle fallen gelassen. Mit dem ersten Touchdown im zweiten Quarter kamen die Eagles auf 6:7 heran, nach und nach eroberten sie die Hoheit auf dem Feld. Und die Alligators ließen die eine oder andere Gelegenheit aus, einen spürbaren Kontrapunkt zu setzen. Kurz vor der Pause hätten sie nach einer Interception von Ben Weiß Zählbares sammeln können, doch der entscheidende Pass von Quarterback Niklas Klute war zu kurz, der folgende Fieldgoal-Versuch aus 38 Yards fand nicht den Weg zwischen die Stangen – ein Touchdown hätte das Drehbuch des Spiels wahrscheinlich geändert.

Nach der Pause kippte das Match endgültig auf die Seite der Reutlinger. Nach einem Touchdown und erfolgreicher Two-Point-Conversion führten die Gäste 14:7, und dann war es Runningback Luis List, der den Vorwärtsdrang der Eagles personifizierte. Der 145-Kilogramm-Mann pflügte sich viel zu häufig durch die Alligators-Defense als würde ein Stier sich den Weg durch ein Kornfeld bahnen – er sorgte für die wichtigen ersten Versuche und erlief die Touchdown zum 20:7 und 26:7. „Unsere Defensive-Line hatte nicht den Push wie im Hinspiel“, sagte Headcoach Hoyer, „Reutlingen gelangen die langen Läufe immer wieder.“

Immerhin gelang es den Alligators, die Abstand nicht über 19 Punkte steigen zu lassen und damit den direkten Vergleich mit den Eagles zu verlieren. Es war wahrscheinlich die beste Nachricht für die Alligators und deren Fans an diesem gebrauchten Nachmittag: Das Team kann noch aus eigener Kraft Meister werden.