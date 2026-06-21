Football Regionalliga: Leonberg Alligators können die Eagles nicht bremsen

Der Football-Drittligist aus Leonberg unterliegt den Reutlingen Eagles klar 7:26 – die Offense läuft nicht rund, die Defense findet kein Mittel gegen einen bulligen Runningback.
Die Leonberg Alligators mussten im Spitzenspiel der Regionalliga einen heftigen Hit einstecken: Der bislang ungeschlagene Spitzenreiter unterlag im Lewa-Sportpark Verfolger Reutlingen Eagles mit 7:26 (7:0, 0:6, 0:8, 0:12), damit tauschten die Mannschaften die Plätze in der Tabelle. „Keine Vorwürfe ans Team“, sagte Alligators-Kapitän Jan Bartosch sichtbar zerknirscht, „jetzt müssen wir uns wieder aufbauen.“