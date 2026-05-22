Die Leonberg Alligators sind das Maß der Dinge in der Football-Regionalliga Südwest: Das Team von Headcoach Fabian Hoyer hat alle vier gespielten Partien gewonnen, darunter auch der 33:14-Erfolg beim Meisterschaftsmitfavoriten Reutlingen Eagles am vergangenen Samstag. „Das war ein großartiges Spiel“, bemerkt Hoyer, „die Euphorie bei uns ist natürlich groß.“

Dieses Hochgefühl kann auch gefährlich sein, nämlich dann, wenn es zur Selbstgefälligkeit mutiert und die Spieler überheblich werden. Deshalb warnt Hoyer seine Erfolgstruppe vor der Begegnung mit den Stuttgart Scorpions an diesem Samstag (16 Uhr) im Lewa-Sportpark: „Wir dürfen die Scorpions auf keinen Fall unterschätzen.“

Zugriff: Die Alligators-Defense ließ gegen die Scorpions keine Punkte zu. Foto: Andreas Gorr

Die Stuttgarter waren einst ein großer Name im deutschen Football, 2007 standen sie gar im Finale um den Titel in der German Football League (GFL), wo sie im Gazistadion in Stuttgart-Degerloch den Braunschweig Lions 6:27 unterlagen. Auch der NFL-Profi Jakob Johnson (derzeit Houston Texans) geht aus der Jugendarbeit der Scorpions hervor.

Doch der Ruhm des Clubs verblasste, die Gründung der European League of Football (EFL) 2020 mit den Team Stuttgart Surge sorgte für ein Ausbluten des Kaders. Interne Uneinigkeiten taten ein Übriges, die Scorpions stiegen 2021 in die GFL 2 ab. 2024 fanden sie sich schließlich in der Regionalliga wieder – damals gewannen die Alligators das Spiel mit 10:0 – und die Scorpions wurden in die Oberliga eine Etage tiefer weitergereicht. Im vergangenen Jahr gelang den Stuttgartern der Aufstieg, sodass sie nun wieder in der dritten Liga starten. Mit zwei Siegen über Heidelberg und Holzgerlingen sowie einer Niederlage gegen Reutlingen belegen sie Platz fünf.

Zuversicht vor dem Match gegen die Scorpions: Headcoach Fabian Hoyer Foto: Andreas Gorr

„Die Scorpions sind ein gefährlicher Gegner“, sagt Alligators-Headcoach Hoyer, „sie haben gegen Reutlingen ganz gut mitgehalten.“ Keine Frage: Die Leonberger gehen als klare Favoriten ins Match, aber diese Konstellation schmeckt Hoyer nicht unbedingt. „Wir haben uns schon öfters gegen Gegner schwergetan, denen wir eigentlich überlegen waren“, sagt er und schiebt sofort nach: „Wenn wir das spielen, was wir können, sollte das Match eine klare Nummer für uns werden.“