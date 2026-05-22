Eigentlich ist Ligaprimus Leonberg Alligators klarer Favorit, wenn sich am Samstag die Stuttgart Scorpions im Lewa-Sportpark vorstellen. „Wir müssen aufpassen“, sagt Chefcoach Hoyer.
Die Leonberg Alligators sind das Maß der Dinge in der Football-Regionalliga Südwest: Das Team von Headcoach Fabian Hoyer hat alle vier gespielten Partien gewonnen, darunter auch der 33:14-Erfolg beim Meisterschaftsmitfavoriten Reutlingen Eagles am vergangenen Samstag. „Das war ein großartiges Spiel“, bemerkt Hoyer, „die Euphorie bei uns ist natürlich groß.“