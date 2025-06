Football Regionalliga: Leonberg Alligators haben keine Mühe mit den Einhörnern

1 Alligators-Neuzugang Frederic Latour erzielte einen Touchdown gegen die Unicorns II Foto: Andreas Gorr

Der letztjährige Vizemeister der Football-Regionalliga schlägt die Reserve des Erstligisten aus Schwäbisch Hall locker mit 40:7.











Die Leonberg Alligators haben sich am Sonntag nicht von den Schwäbisch Hall Unicorns II ins Bockshorn jagen lassen: Der letztjährige Vizemeister der dritten Liga siegte bei der zweiten Mannschaft des mehrfachen deutschen Meisters nahezu mühelos mit 40:7 (13:0, 20:7, 33:7, 40:7). „Man hat gemerkt, dass es in Schwäbisch Hall im Football nicht mehr so gut läuft wie in den Jahren zuvor“, sagte Alligators-Headcoach Fabian Hoyer, „das Team ist nur mit einem eher kleinen Kader angetreten.“