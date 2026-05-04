Football Regionalliga: Leonberg Alligators finden nach der Pause in ihren Groove

Der Football-Regionalligist aus Leonberg besiegt die harmlosen Heidelberg Hunters 31:7. Frederic Latour, Johannes Möhring, Dennis Hörner und Daniel Bässler mit Touchdowns.
Die Hunters aus Heidelberg waren leichte Beute für die Leonberg Alligators: Der Football-Regionalligist feierte am Sonntag einen souveränen 31:7(10:0)-Auswärtserfolg am Neckar. „Die erste Hälfte war recht ausgeglichen“, sagte Alligators-Headcoach Fabian Hoyer, „nach der Pause sind wir dann in unseren Groove gekommen.“ Damit bleibt der Drittligist aus Leonberg nach dem Auftaktsieg über die Freiburg Sacristans (23:20) weiter ungeschlagen und belegt Platz zwei.