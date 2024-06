Football Regionalliga: Leonberg Alligators: Ein Sieg mit lästigem Beigeschmack

1 Weiße Weste: Die Defense der Alligators (weiße Trikots) ließ gegen die Stuttgart Scorpions keinen einzigen Punkt zu. Foto: Andreas Gorr

Die Leonberg Alligators schlagen die Stuttgart Scorpions zwar deutlich mit 10:0 (7:0), aber Headcoach Fabian Hoyer findet zahlreiche Kritikpunkte. Nur die Verteidigung glänzt.











Alles in Butter, oder? Die Leonberg Alligators besiegten die Stuttgart Scorpions am Samstag deutlich mit 10:0 (7:0, 0:0, 0:0, 3:0) und verteidigten die Tabellenführung in der Regionalliga. Hört sich doch ganz hervorragend an. Ist es aber nicht wirklich. „Ich habe die Jungs nach dem Spiel gefragt: Wart ihr mit der Leistung zufrieden?“, erzählt Alligators-Headcoach Fabian Hoyer, „es gab keinen, der das bejaht hat.“