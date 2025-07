Football Regionalliga: Karlsruhe schickt Alligators mit 14:31 nach Hause

Fußball: WFV-Pokal Platzregen und Platzverweise – feuriges Derby auf den Fildern

Mit einem 4:2-Sieg beim TV Echterdingen zieht der TSV Bernhausen in die nächste Runde des WFV-Pokals ein. Das nächste Aufeinandertreffen findet in einem Monat in der Landesliga statt.