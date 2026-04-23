Das Team aus Leonberg will mit verändertem Kader in der Regionalliga-Saison ganz vorn mitmischen – Kapitän Jan Bartosch freut sich auf sein Comeback auf dem Spielfeld.

Für Jan Bartosch geht eine Leidenszeit zu Ende. Eine gefühlte Ewigkeit konnte der Footballer nicht eingreifen, wenn die Leonberg Alligators auf dem Platz um Yards gefightet hatten – Anfang Juni 2025 zog sich der Linebacker gegen die Freiburg Sacristans eine Sprunggelenkverletzung zu und war fortan nur noch Zuschauer. „Mal alles von außen zu erleben war zwar interessant“, erzählt er, „aber wieder mittendrin im Team zu sein, hat mir schon sehr gefehlt.“

Nun schließt sich nach drei Operationen der Kreis für Jan Bartosch, wenn die Alligators an diesem Samstag (15 Uhr) zum Auftakt der Regionalliga im Lewa-Sportpark wieder auf die Sacristans treffen. „Alles fühlt sich sehr gut an“, betont der 28-Jährige, „bisher habe ich in den Kontakteinheiten keine Probleme gehabt.“

Aufstieg in die GFL 2: Alles darf, nichts muss

Auf Platz drei haben die bissigen Leonberger Reptilien die vergangene Saison in der dritten Liga beendet, mehr als ordentlich – aber doch nicht ganz so erfolgreich, wie das Headcoach Fabian Hoyer gerne gesehen hätte. Die Alligators wollen sich in der Runde 2026 mehr auf ihre Stärken ausrichten und sich weniger an den Gegnern orientieren. „Wir haben den Fokus neu eingestellt“, sagt der 31 Jahre alte Headcoach.

Leidenszeit zu Ende: Jan Bartosch freut sich auf die Rückkehr aufs Spielfeld. Foto: Andreas Gorr

Denn die Alligators haben sich was in den bevorstehenden zehn Partien vorgenommen. „Ich gehe nicht in eine Saison und will sieben Spiele gewinnen“, sagt Hoyer angriffslustig, „wir wollen alle Spiele gewinnen.“ Oder anders ausgedrückt: Der Aufstieg in die German Football League 2 ist zwar kein Muss, aber doch ein anvisiertes Ziel.

Man könnte sagen: Gut gebrüllt, Löwe – wohlwissend, dass das Team Alligators heißt. Doch in der harten Welt des Football ist es noch keiner Mannschaft gelungen, den Gegner mit markigen Worten einzuschüchtern – dafür sind schon harte Tackles und blitzsaubere Pässe notwendig. Das wissen die Leonberger selbstverständlich, und das macht das ehrgeizige Unterfangen eben auch kompliziert.

Denn der Roster (Kader) des Teams wurde ein bisschen durcheinander gewirbelt wie Feinwäsche im Schonwaschgang. Sieben Stammkräfte haben good bye gesagt, darunter der langjährige Quarterback Theophil Hammann. Der wird von Niklas Klute ersetzt, der auch in der vergangenen Saison schon etliche Spielminuten gesammelt hat – was Headcoach Hoyer eine etwas niedrigere Pulsfrequenz während der Partien bescheren dürfte. Hammann warf nicht nur Pässe, häufig verstand er sein Spiel auch als Runningback und marschierte mit dem Ball unterm Arm los. „Das hat mich so manchen Aussetzer beim Herzschlag gekostet“, scherzt Hoyer.

Der neue Starting-Quarterback kennt das Team, doch neun neue Alligators mussten sich reinfinden in die Football-Familie. Sehr geholfen hat dabei das dreitägige Trainingscamp, das die Truppe Ende März am Gardasee miteinander verbrachte – da wurde gemeinsam geschwitzt, aber auch gemeinsam gelacht. „Das Camp war wichtig“, betont Jan Bartosch, „da konnte man sich ganz auf Football konzentrieren, wir waren in unserer kleinen Welt.“ Einen negativen Randaspekt brachten die Übungseinheiten für die Footballer allerdings mit sich. „Wir holten uns alle einen Sonnenbrand, weil das Wetter so fantastisch war“, sagt Bartosch.

Mehr Pässe, weniger Läufe: Niklas Klute (re.) hat Theophil Hammann auf der Position des Starter-Quarterback beerbt. Foto: Andreas Gorr

Mittlerweile haben die Alligators wieder ihre normale Hautfarbe und in ihren Einheiten im Lewa-Sportpark weiter an den Spielsystemen in Offense und Defense gefeilt. Ob sie aufgehen, das zeigt sich erst, wenn es auf dem Spielfeld zu körperbetontem Gegnerkontakt kommt. Immerhin sind die Sacristans ein nicht unwillkommener Kontrahent, bislang haben die Leonberger noch kein Match gegen die Freiburger verloren. „Aber die sahen auf dem Video beim 27:2-Sieg über Holzgerlingen nicht schlecht aus“, warnt Fabian Hoyer, der in den Reutlingen Eagles und den Engineers Karlsruhe die härtesten Widersacher im Kampf um Yards und die Meisterschaft sieht. Nicht nur Jan Bartosch freut sich auf Spiel eins in der Saison 2026.

Die Alligators im Einsatz

Termine

In der Regionalliga gibt es keine komplette Hin- und Rückrunde – jede der acht Mannschaften bestreitet zehn Partien. Die Begegnungen der Alligators: