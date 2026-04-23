Das Team aus Leonberg will mit verändertem Kader in der Regionalliga-Saison ganz vorn mitmischen – Kapitän Jan Bartosch freut sich auf sein Comeback auf dem Spielfeld.
Für Jan Bartosch geht eine Leidenszeit zu Ende. Eine gefühlte Ewigkeit konnte der Footballer nicht eingreifen, wenn die Leonberg Alligators auf dem Platz um Yards gefightet hatten – Anfang Juni 2025 zog sich der Linebacker gegen die Freiburg Sacristans eine Sprunggelenkverletzung zu und war fortan nur noch Zuschauer. „Mal alles von außen zu erleben war zwar interessant“, erzählt er, „aber wieder mittendrin im Team zu sein, hat mir schon sehr gefehlt.“