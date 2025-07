Erneuter Krimi gegen Tübingen bis in die Verlängerung

Spannung pur in der Oberliga: Die Kornwestheim Cougars liefern sich erneut einen Krimi gegen die Tübingen Red Knights. Die Entscheidung fällt erst in der Overtime.











Das Oberliga-Duell der Kornwestheim Cougars gegen Tübingen Red Knights liefert in diesem Jahr Spannung pur. Wie bereits im Hinspiel vor drei Wochen fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung. Weil den Cougars in ihrem Spielzug nur ein Field Goal gelang, konnten die Gastgeber mit dem letzten Versuch das Spiel zum 30:27 entscheiden.