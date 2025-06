Football in Kornwestheim: Quarterback-Verletzung schockt die Cougars

Carlos Verduzco hat sich das Kreuzband gerissen und fällt in der restlichen Saison aus. Gegen Tübingen muss jetzt der eigentliche Wide Reciver der Kornwestheimer ran.

Es war ein bitterer und letztlich fataler Moment. Vor rund zwei Wochen wurde Kornwestheims Stamm-Quarterback Carlos Verduzco im letzten Spielzug von einem Mannheimer Verteidiger über gefoult. Die bittere Diagnose: Kreuzbandriss. Auch das Innenband des gebürtigen Mexikaners ist betroffen. „Carlos wird vorerst nicht mehr starten können“, überbringt Cougars Head Coach Andreas Geibel die schmerzliche Nachricht. Der Spielmacher soll bald operiert werden. „Wir werden Carlos unterstützen, dass wir ihn so schnell wie möglich wieder ins Team integrieren können“, sagt Andreas Geibel.

Auch wenn der Schock noch immer tief sitzt, ist es kein Grund für den Cheftrainer und Abteilungsleiter in Personalunion den Kopf in den Sand zu stecken. „Wir haben eine unglaubliche Comeback-Mentalität, auf die wird es jetzt wieder ankommen“, sagt er.

Die positive Grundstimmung versuchen er und sein Trainerteam auch weiterhin dem Team zu vermitteln. „Wir müssen uns nicht mit Schutt und Asche bedecken“, sagt der Cheftrainer. Zumal der Oberliga-Aufsteiger ganz respektabel in der Liga angekommen ist. „Für uns geht es jetzt darum uns weiter vom Relegationsrang abzusetzen“, sagt Andreas Geibel.

Gegen die Red Knights Tübingen am Samstag ab 15 Uhr ist das kein allzu leichtes Unterfangen. Der Tabellenvierte kommt mit reichlich Selbstvertrauen ins Stadion in Kornwestheim. Das Derby gegen den Tabellenführer Bondorf Bulls gewannen die Tübinger mit 19:7. Und die beiden Aufeinandertreffen mit den Cougars im vergangenen Jahr gingen ebenfalls an die roten Ritter aus der Universitätsstadt. Wenngleich beide mit nur einem Touchdown Unterschied. „Es sind immer sehr enge, defensivlastige Spiele“, sagt Geibel.

Die Offensive wird er dem bisherigen Wide Reciver und Backup-Quaterback Jannik Lacic anvertrauen. „Ich bin mir sicher, dass er es auf seine Art gut machen wird“, ist der Cheftrainer überzeugt. Um ihm und seiner Spielweise entgegen zu kommen, wurden in den vergangenen zwei Trainingswochen die Spielzüge und er Spielplan entsprechend angepasst. „Grundsätzlich wird sich aber nicht viel verändern“, kündigt Andreas Geibel an. Wie bereits in der Vorwoche muss er auf mehrere verletzte und im Urlaub weilende Spieler verzichten.