Was der Pro Bowl für die Football-Fans in Nordamerika ist, das ist der Charity Bowl für die Leonberg Alligators. 2018 haben die Footballer erstmals die Benefiz-Veranstaltung durchgeführt, in der zweiten Auflage ist „alles ein bisschen größer und breiter geworden“, sagt Alligators-Chefcoach Fabian Hoyer.

Am Donnerstag geht’s los um 10 Uhr im Lewa-Sportpark mit dem bunten Programm, sportlichen Hinguckern sowie einigen Promis aus der Streaming-Community. Die Fußballer, Basketballer, Flag-Sportler und Footballer des SV Leonberg/Eltingen kämpfen am Vormittag in Mini-Spielen gegeneinander, am Nachmittag messen sich die Football-Teams der Blackforest Foxes, Reutlingen Eagles, Balingen Bucks, Franken Knights und der Alligators in einen Football-spezifischen Wettstreit – begleitet von den Kapitänen aus der Streaming-Welt wie Rundum-Sportlerin Ada Theilken, Sketch-Duo Tim & Jani oder Philipp Mandla (Ex on the beach). „Wir wollen so ein bisschen Reichweite im Netz generieren“, sagt Fabian Hoyer.

Erlös geht an krebskranke Kinder

Im Zeltdorf stellen sich soziale Einrichtungen und Vereine vor, schließlich steht der Charity Bowl im Zeichen des Benefiz. Der Eintritt (3 Euro) sowie der Erlös der Verkäufe und der Tombola geht an der Förderkreis krebskranker Kinder Stuttgart. Nach sechs Jahren Pause hoffen die Alligators auf gutes Wetter und einen großen Andrang. „Wir wollen daraus ein jährlich wiederkehrendes Event machen“, sagt der Alligators-Coach.