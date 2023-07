1 Wenn die Verteilstationen, wie hier in Rommelshausen, bestückt werden, ist die Auswahl mitunter groß. Foto: Gottfried / Stoppel

Die Initiative Foodsharing möchte auch im ländlichen Raum aktiv werden, um Lebensmittelverschwendung zu verringern. Kooperationspartner werden gesucht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Regale leer geräumt, im Kühlschrank nur zwei Petersilienwurzeln. Die Nachfrage an kostenlosen Lebensmitteln in der Fairteilstation des Familienzentrums Schorndorf ist höher als das Angebot. Gut, dass Erika Jackmuth an diesem Mittag vorbeischaut. Sie engagiert sich als Lebensmittelretterin und kommt gerade aus einem Bio-Markt, wo sie Obst und Gemüse abgeholt hat. Die Äpfel, Möhren und Salate, die sie in den Kühlschrank legt, sehen vielleicht nicht mehr ganz taufrisch aus und lassen sich schlecht verkaufen, schmecken aber noch einwandfrei.