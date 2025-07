Food-Bloggerin aus Stuttgart: Ausgekocht – Fitgreenmind hört auf

Mit gerade einmal 21 Jahren hat die vegane Foodbloggerin Maya Leinenbach viel erreicht: Mit ihren Videos kochte sie sich unter dem Namen fitgreenmind in die Herzen von 3.9 Millionen Followern auf Instagram, auf Tiktok folgen ihr 1,7 Millionen Menschen. Außerdem hat die gebürtige Saarländerin, die mittlerweile Wahl-Stuttgarterin ist, zwei eigene Kochbücher veröffentlicht.

Nun soll damit offenbar Schluss sein. Die 21-Jährige veröffentlichte in den Sozialen Netzwerken ein englisches Video für ihre internationale Community, in dem sie ein Nudelgericht aus Tofu zubereitet. Statt dem üblichen Voice-Over mit Erklärungen zum Rezept, verkündet Maya Leinenbach aber: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber das ist mein letztes Video als Vollzeit-Food-Bloggerin.“

Nach sechs Jahren als fitgreenmind im Netz – und sehr viel Tofu – habe sie realisiert, dass es Zeit für eine Veränderung sei. Sie startete den Account in der neunten Klasse, erzählt Maya Leinenbach im Video. Vor zwei Jahren habe sie nun den Schulabschluss gemacht. Sie habe nie etwas anderes getan, als ihr Herz komplett in das Hobby Kochen zu stecken, was dann zu ihrem Beruf wurde. „Fitgreenmind ist mehr gewachsen, als ich je erwartet hatte. Ein wahr gewordener Traum. Aber aus dem Hobby einen Beruf zu machen, hat zwei Seiten“, begründet sie ihren Schritt, als Vollzeit-Foodbloggerin aufzuhören.

Andere Ziele als vor sechs Jahren

Die heutige Maya habe andere Ziele als die Maya vor sechs Jahren. Fitgreenmind beendet ihr Video mit einem Dank an ihre Community und einem charmanten Augenzwinkern in die Kamera. „Dinge werden sich ändern. Und das könnte ein auf Wiedersehen sein.“

Ihre Fans zeigen sich in den Kommentaren unter dem Video traurig, aber drücken auch ihren Support für die Foodbloggerin aus. „Alles Gute für deinen Weg, wo auch immer es hingeht... Und vielen Dank für all deine Arbeit hier – die tollen Inspirationen und Rezepte“, schreibt eine Userin. Und eine andere: „Das sind traurige Neuigkeiten. Alles Gute dir und hoffentlich bleibt dieser Account bestehen, er hat mich die letzten Jahre durchgefüttert.“ Wie es mit ihren Social Media Kanälen weitergehen wird, lässt Maya Leinenbach offen.