Foo Fighters: Neues Album Your Favorite Toy erscheint im April

Die Foo Fighters melden sich gut drei Jahre nach "But Here We Are" mit einem neuen Album zurück. "Your Favorite Toy" erscheint am 24. April, den Titeltrack gibt es schon jetzt zu hören.

Neues Liedmaterial von den Foo Fighters: Die Rockband hat ihr zwölftes Studioalbum "Your Favorite Toy" für den 24. April 2026 angekündigt und die namensgebende Single veröffentlicht. Die zehn Songs umfassende Platte erscheint drei Jahre nach "But Here We Are" und ist die erste mit Ilan Rubin (37) am Schlagzeug. Der ehemalige Nine-Inch-Nails-Drummer ersetzte Josh Freese (53) nach dessen Rauswurf im vergangenen Jahr. Freese wiederum hatte zuvor den Platz des verstorbenen Taylor Hawkins (1972-2022) eingenommen.

Auf der Leadsingle "Your Favorite Toy" präsentiert die Band um Dave Grohl (57) einen gewohnt rockigen Sound. Der Sänger und Gitarrist sagt selbst in einer Pressemitteilung des Labels Sony Music: "'Your Favorite Toy' war wirklich der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des neuen Albums bestimmt hat." Nach über einem Jahr voller Experimente hätten sie zu diesem Sound gefunden. Damals habe Grohl gleich gewusst, "dass wir diesem Weg folgen mussten. Es war die Zündschnur für das Pulverfass an Songs, die wir schließlich für dieses Album aufgenommen haben. Es fühlt sich neu an."

Foo Fighters treten im Sommer in Deutschland auf

Die Foo Fighters teaserten das neue Album bereits in den vergangenen Wochen an. Auf Social Media teilten sie Zusammenschnitte von Song-Schnipseln. Auch auf ihrer Website gab es erste, kurze Einblicke in die neuen Lieder. Kurz zuvor hatte Grohl bei einem Konzert verkündet, die Band habe ein neues Album fertiggestellt. Darauf wird auch der Song "Asking For A Friend" zu hören sein, der im Oktober 2025 erschien.

Die neuen Songs werden Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee und Ilan Rubin noch 2026 live präsentieren. Zwei Konzerte ihrer "Take Cover"-Tour finden in Deutschland statt: am 17. Juni in der Münchner Allianz Arena und am 1. Juli im Berliner Olympiastadion. Weitere Auftritte sind in Nordamerika, Australien und Neuseeland geplant. Die Tour endet am 25. Januar 2027 in Perth, Australien.