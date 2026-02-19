Foo Fighters: Neues Album Your Favorite Toy erscheint im April

Die Foo Fighters melden sich gut drei Jahre nach "But Here We Are" mit einem neuen Album zurück. "Your Favorite Toy" erscheint am 24. April, den Titeltrack gibt es schon jetzt zu hören.
Neues Liedmaterial von den Foo Fighters: Die Rockband hat ihr zwölftes Studioalbum "Your Favorite Toy" für den 24. April 2026 angekündigt und die namensgebende Single veröffentlicht. Die zehn Songs umfassende Platte erscheint drei Jahre nach "But Here We Are" und ist die erste mit Ilan Rubin (37) am Schlagzeug. Der ehemalige Nine-Inch-Nails-Drummer ersetzte Josh Freese (53) nach dessen Rauswurf im vergangenen Jahr. Freese wiederum hatte zuvor den Platz des verstorbenen Taylor Hawkins (1972-2022) eingenommen.