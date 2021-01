1 André Collet kommt mit seinem Bachelor-Studium an der FOM Hochschule für Berufstätige seinem beruflichen Traumziel immer näher. Foto: Privat

Dank Biss im Beruf, Zielstrebigkeit und dem Glauben an sich selbst, hat der einstige Realschüler André Collet bald seinen Bachelor-Abschluss in der Tasche.

„Ich habe mich hochgearbeitet“, sagt André Collet nicht ohne Stolz.“ Nach seinem Realschulabschluss mit knappem Dreier-Schnitt sieht er seine berufliche Zukunft nicht allzu rosig. Nach seiner Ausbildung zum Systeminformatiker arbeitet er zunächst einige Jahre im weniger gut bezahlten IT-Außendienst. Er strebt zumindest nach einem Büro-Job in der IT-Branche mit besserem Gehalt. Dies gelingt ihm durch einen Jobwechsel zu einer Krankenkasse. Eine Initialzündung. Denn André Collet ahnt dadurch, dass in ihm mehr Potenzial schlummern könnte, als er vermutet.

Wieder eine Sprosse auf der Karriereleiter erklommen

„2011 habe ich im 1st-Level-Support angefangen und war die erste Anlaufstelle für Mitarbeitende, die Probleme mit der IT am Arbeitsplatz hatten.“ Menschen schnell zu helfen, liegt dem Hobby-Programmierer, der nach kurzer Zeit in den 2nd Level Support aufsteigt und komplexere Programmieraufgaben im Bereich Datenbanken übernimmt. Wieder eine Sprosse auf der Karriereleiter erklommen und in André keimt daher die Hoffnung, dass er es noch viel weiter schaffen kann.

Der heute 30-Jährige nimmt daher sein Schicksal beherzt in die Hand und recherchiert zu Weiterbildungsmöglichkeiten. Dabei weckt die FOM, die Hochschule für Berufstätige, sein großes Interesse.

André bekommt Angst vor der eigenen Courage

Insbesondere das Bachelor-Studium „Wirtschaftsinformatik“, das neben dem Beruf in Präsenz an der FOM studiert wird, macht ihn mehr als neugierig. Doch zunächst bekommt André Angst vor der eigenen Courage. Ist er doch in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Der Vater machte an der Abendschule seinen staatlich geprüften Techniker. Eine akademische Laufbahn hat vor André noch keiner der Collets beschritten. Ihm fehlen die Vorbilder. Dementsprechend unsicher ist er. Obendrein sei er bislang nie der Typ gewesen, der gerne und zielstrebig lernt. „Und dann kam noch hinzu, dass ich doch nur einen Realschulabschluss vorzuweisen hatte.“

„Ich habe mir den Zugang zum Studium erarbeitet“

André beschließt dennoch seinem beruflichen Fortkommen auf die Sprünge zu helfen und schreibt an die Studienberatung der FOM. Statt, wie er befürchtet hatte, abgewiesen zu werden, wird André persönlich beraten und hält nach Prüfung seiner Unterlagen den Zulassungsbescheid fürs Studium in den Händen. „Studieren ohne Abitur oder Fachhochschulreife ist möglich an der FOM, wenn man mindestens drei Jahre in seinem Beruf gearbeitet hat“, erklärt André, für den sich letztlich alle seine beruflichen Stationen gelohnt haben. „Ich habe mir im wahrsten Sinne des Wortes den Zugang zu akademischer Bildung erarbeitet“, sagt er stolz.

„Ich möchte Vorbild sein für meine kleine Tochter Ella“

André nutzt die ihm gebotene Chance, hängt sich rein in sein Studium und ist mittlerweile im 7. Semester. Der Vorzeige-Student mit Einser-Schnitt feilt gerade an seiner Bachelor-Thesis mit dem Titel: „Der Einsatz von Chatbots als Künstliche Intelligenz im Umfeld gesetzlicher Krankenkassen“. Auch im Job ging es nochmals aufwärts für ihn. Mittlerweile ist er für die Prozessautomatisierung verantwortlich und Ansprechpartner für Führungskräfte und den Vorstand. „Die Lerninhalte aus dem Studium und meine Aufgaben im Arbeitsalltag ergänzen sich sehr gut, sodass der Theorie-Praxis-Transfer optimal gegeben ist.“

Doch André will noch einen draufsetzen und nach dem Bachelor-Abschluss den Master „IT Management“ an der FOM machen. Auch eine spätere Promotion schließt der einstige Realschüler nicht aus. Nach der Bachelor-Thesis ist aber erst einmal Familienzeit angesagt. „Für meine Tochter Ella, die im April letzten Jahres geboren wurde, möchte ich Vorbild sein“, sagt André strahlend. Er hat sein privates und berufliches Glück gefunden.

