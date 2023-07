1 Nach dem Putschversuch vor drei Jahren sind Tausende verhaftet worden. Foto: dpa

In der Türkei werden Gefangene brutal gefoltert. Drei geflüchtete Opfer berichten – drei Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch.









Berlin/Ankara - Mitten am Tag ist Ahmet ist in einer Stadt im Westen der Türkei entführt worden. Es war ein Wagnis, überhaupt auf die Straße zu gehen, denn er wusste, dass nach ihm gefahndet wurde. „Aber man kann nicht immer in der Wohnung herumsitzen“, sagt er. Kaum hatte er das Haus im Stadtzentrum verlassen, umringten ihn vier große, gut gekleidete Männer. „Sie zwangen mich in einen schwarzen Kleintransporter, legten mir Handschellen an und stülpten mir einen Sack über den Kopf.“