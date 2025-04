Folkmusik im Laboratorium: Duo aus dem Ländle wieder in Stuttgart

1 Gudrun Walther und Jürgen Treyz machen Folkmusik am 9. Mai im Laboratorium. Foto: Giovannini

Gudrun Walther und Jürgen Treyz sind als Folkduo nach vielen erfolgreichen Jahren im Ausland wieder zurück in ihrer Heimat. Am 9. Mai treten sie im Laboratorium auf.











Link kopiert



Gudrun Walther und Jürgen Treyz sind zwei Musiker aus Baden-Württemberg, die in den vergangenen Jahren viel unterwegs waren in Europa, in den USA und in Australien. Dort sind auf Festivals aufgetreten, waren im Fernsehen zu erleben, haben sowohl als Duo gespielt als auch mit einem großen Sinfonieorchester. Und den Irish Music Award haben sie auch zwei Mal gewonnen. Jetzt zieht es sie wieder ins Ländle, wo sie seit Mitte März unterwegs sind. Am 9. Mai treten sie im Laboratorium im Stuttgarter Osten auf.