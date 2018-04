Folklore und Freizeitspaß im Strohgäu Musik und Markt

Von Ludwig Laibacher und Klaus Wagner 16. April 2018 - 07:00 Uhr

Folkrock mit schwäbischem Einschlag: Die Gruppe Wendrsonn hat in Hemmingen gastiert. Foto: factum/Granville

Das vergangene Wochenende stand im Zeichen von Folklore und Freizeitspaß. In Hemmingen gab es Schwäbische Musik, in Ditzingen Klassik und in Gerlingen ein Trachtenfest.

Strohgäu - Musik, Tanz, Kunst und Kunsthandwerk: Am Wochenende präsentieren sich die Strohgäugemeinden vielseitig. In Hemmingen spielte die Gruppe Wendrsonn, in der Ditzinger Jugendmusikschule wurde ein neues Musikprojekt von Hubertus Schwinge vorgestellt, in Gerlingen tanzte die Landsmannschaft der Ungarndeutschen, während die Ditzinger Stadtmitte am Samstag und am Sonntag ein großer Marktplatz war.

Mehr zum Thema

„Wir feiern ein kleines Geburtstagsfest“, sagte der Ditzinger Jugendmusikschulleiter Manfred Frank und besann sich dann: „Vielleicht sollte man besser von einer Taufe sprechen.“ Denn was da am Freitagabend in der Jugendmusikschule gefeiert wurde, war die Fertigstellung einer CD mit dem Namen „Enigmatica“. Auf ihr finden sich Kompositionen von Hubertus Schwinge. Eingespielt hat sie die Pianistin Diana Brekalo. Während Hubertus Schwinge, der auch die Bürgerstiftung mitbegründet hat, Erläuterungen zu seinen Konzeptionen bot, präsentierte Brekalo einige der Stücke live. Diese Präsentation einer CD mit Schwinge-Werken war bereits die zweite dieser Art an der Musikschule.

Folkrock und Kunsthandwerk

Am Samstagabend hatten die Ungarndeutschen zur 63. Auflage des Bundesschwabenballs in die Gerlinger Stadthalle geladen. Gerlingen unterhält seit mehr als drei Jahrzehnten eine Städtepartnerschaft mit der ungarischen Stadt Tata. Seit einigen Jahren legt die europafeindliche Politik der Regierung Orban einen Schatten auf viele Kooperationen mit Ungarn. Die Gerlinger dagegen haben immer wieder versichert, dass sie sich davon nicht beirren lassen wollen. Im Gegenteil, so hieß es am Rande des Trachtenfests erneut: Solche Freundschaften sind mehr denn je gefordert. „Tradition muss gepflegt werden.“

Am gleichen Abend sang in Hemmingen die Folkrockband Wendrsonn aus dem Schwäbischen Wald vor 350 Fans alte Lieder aus früherer Zeit, Balladen, Erinnerungen an die Jugendzeit in den Fünfzigern und Sechzigern (und damit auch die alte Zeit vieler Fans). Biggi Binder, Markus Stricker, Micha Schad, Ove Bosch, Heiko Peter und Klaus Marquardt zeigten, wie differenziert, auch solibetont, Rockmusik sein kann. Die Wendrsonn-Texte mag auch der Hemminger Bürgermeister Thomas Schäfer. Als Fan der Dialektmusiker hat er nicht nur dafür gesorgt, dass sie in seiner Gemeinde spielen, sondern auch beim Aufbau vor dem Konzert angepackt.

In der Stadtmitte von Ditzingen war am gesamten Wochenende kein Durchkommen mehr: Hier hatten Künstler und Töpfer ihre Stände aufgebaut. Der Markt bot nicht nur viel Kunsthandwerk, er bot auch den Ditzingern einen passenden Rahmen für Begegnung und Gespräche.