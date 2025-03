Folgenschwerer Zusammenstoß: Unfall auf der Westumfahrung Waiblingen – mehrere Schwerverletzte

Rems-Murr-Kreis Aus für Notfallpraxen bringt Sorgen – „Wer kein Auto hat, hat verloren“

Mit der Schließung der Notfallpraxis in Backnang gibt es von Juli an große Lücken in der Betreuung von Patienten. Der Landkreis scheitert mit seinem Konzept für Gesundheitspunkte.