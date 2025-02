Folgenreicher Disput in Ditzingen: Gesichtsschleier erzürnt Bäcker

1 Durch einen Stein ist das Schaufenster der Bäckerei zerstört worden. Unklar ist, ob ein Zusammenhang mit dem Streit besteht. Foto: Simon Granville

In einer Ditzinger Bäckerei geraten der Ladenbesitzer und eine Kundin aneinander. Was mit einem handfesten verbalen Streit über ein Kleidungsstück – den Nikab – dieser muslimischen Frau begann, beschäftigt inzwischen die Kripo.











Was sich an einem Vormittag Ende vergangener Woche in der Bäckerei Montagnese abspielte, hätte eine strafrechtlich relevante Auseinandersetzung zweier Menschen bleiben können. Doch weil es von dem Streit zwischen Bäckermeister und Kundin wenigstens teilweise Videoaufnahmen im Internet gibt, zieht der Vorfall in mehrfacher Hinsicht Kreise: Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt, weil laut deren Sprecherin nicht ausgeschlossen wird, dass sich im Video rassistische Beleidigungen in die Hintergrundgeräusche mischen. Der Bäcker hat nach eigenen Bekunden Morddrohungen erhalten. Unklar ist, ob eine eingeschlagene Schaufensterscheibe der Bäckerei damit in Zusammenhang steht.