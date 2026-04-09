Warum Italien nach Erdrutsch in zwei Teile gespalten ist

In der kleinen italienischen Region Molise hat sich ein Erdrutsch reaktiviert, Dutzende Menschen wurden evakuiert. Verkehrsverbindungen sind derzeit unterbrochen. Und: Die meisten Erdrutsche sind vom Menschen verursacht.
An der süditalienischen Adriaküste bereitet ein Erdrutsch den lokalen Behörden Sorgen. Aus der Gemeinde Petacciato in der kleinen Region Molise seien als Vorsichtsmaßnahme bereits etwa 50 Menschen evakuiert worden, sagt der Chef des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano. Der Erdrutsch stehe derzeit nicht still, sondern bewege sich, erklärt er weiter.