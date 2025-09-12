Folgen von Tarifflucht: Streit um geringe Tarifbindung im Land

Es ist für die Gewerkschaften ein existenzielles Problem: Nicht einmal jeder zweite Betrieb in Baden-Württemberg, konkret 23 Prozent, ist tarifgebunden. Dies betrifft 54 Prozent aller Beschäftigten laut dem aktuellsten Stand von 2023. Zur Jahrtausendwende waren noch 43 Prozent aller Betriebe und 68 Prozent aller Beschäftigten im Land in der Tarifbindung.

Für die Gewerkschaften bedeutet dies einen steten Verfall ihrer Einflussmöglichkeiten, weshalb sie sowohl politisch als auch vor Ort dagegen vorgehen. Einerseits forcieren sie etwa ihre Bemühungen um Tariftreuegesetze mit Blick auf öffentliche Aufträge und Fördermittel, andererseits führen sie immer wieder sogenannte Häuserkämpfe gegen Tarifflucht einzelner Betriebe. Was mangelnde Tarifbindung für die Allgemeinheit bedeutet, hat der Gewerkschaftsbund neu berechnet.

„Hohe Tarifbindung ist ein Motor für Wirtschaftswachstum“

Demnach haben die Sozialversicherungen im Land durch Lohndumping und fehlende Tarifbindung jährlich rund sechs Milliarden Euro weniger Einnahmen. Dem Fiskus entgingen etwa 3,6 Milliarden Euro an Ertrag aus der Einkommensteuer, heißt es. Zudem schmälere die geringe Tarifbindung die Kaufkraft der Beschäftigten: Wer nicht nach Tarif bezahlt werde, habe im Jahresschnitt über alle Branchen hinweg netto 2928 Euro weniger Entgelt. Würden im Südwesten überall Tarifverträge angewandt, ergäbe sich ein Plus von 8,2 Milliarden Euro an Kaufkraft für die Beschäftigten. „Eine hohe Tarifbindung ist ein Motor für Wirtschaftswachstum“, resümiert der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister. „Sie stärkt die Binnennachfrage und sichert gute, nachhaltige Arbeit.“

Scharfe Kritik von den Unternehmern Baden-Württemberg

Als „absurd“ ordnet der Arbeitgeberverband die Zahlen des DGB ein. „Diese Rechnung unterstellt, dass man Entgelte beliebig erhöhen kann, ohne dabei negative Beschäftigungseffekte hervorzurufen“, moniert Oliver Barta, Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW). „Dies ignoriert jedoch ökonomische Gesetzmäßigkeiten: Da könnte man doch gleich fordern, alle Entgelte zu verdoppeln, und sämtliche Probleme wären damit gelöst – Münchhausen lässt grüßen.“ Realität sei: „Steigen die Entgelte flächendeckend in eine Höhe, die in keinem Verhältnis mehr zu den erzielten Erträgen stehen, verschwinden diese Jobs.“ Und von einem weggefallenen Arbeitsplatz würden auch keine Steuern und Sozialabgaben bezahlt.

Das Grundgesetz kenne keinen Tarifzwang, wohl aber die Tariffreiheit. Daher hält Barta Vorwürfe wie „Tarifflucht und Lohndumping“, die unverblümt illegales Verhalten unterstellten, für „völlig unangebracht“. Sein Fazit: „Der DGB vergreift sich im Ton, eine solche Rhetorik hat in einer Sozialpartnerschaft nichts verloren.“