Folgen des Zollkonflikts: US-Notenbanker: Trumps Zölle großer Schock für US-Wirtschaft

1 US-Notenbanker Waller sieht gravierende Folgen der Zollpolitik für die US-Wirtschaft Foto: Xinhua/Zuma Press/dpa

Der Direktor der US-Notenbank Fed warnt vor heftigen Folgen der US-Zollpolitik für die Wirtschaft des Landes. Eine von vielen befürchtete Folge schätzt er allerdings als nur vorübergehend ein.











Link kopiert



Washington - Die aggressive Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump könnte nach Einschätzung eines führenden US-Notenbankers gravierende Folgen für die amerikanische Wirtschaft haben. Die neue Zollpolitik sei "einer der größten Schocks für die US-Wirtschaft seit vielen Jahrzehnten", sagte der Direktor der US-Notenbank Fed, Christopher Waller, am Montagabend in einer Rede in St. Louis. Die Auswirkungen der Zollpolitik bezeichnete der Notenbanker als "höchst ungewiss". Daher sei auch der Ausblick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung "höchst unsicher". Vor diesem Hintergrund müsse die Geldpolitik flexibel bleiben.