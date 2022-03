1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will eine Regierungserklärung zu den Folgen des Ukraine-Kriegs für den Südwesten abgeben. (Archivbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, rechnet auch für Baden-Württemberg mit Folgen durch den Ukraine-Krieg, wie etwa dem Zuzug von Flüchtlingen und höheren Preisen.















Link kopiert

Wegen des Ukraine-Kriegs geht Baden-Württemberg aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann schweren Zeiten entgegen. „Dieser Krieg verändert alles“, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Die Menschen müssten sich mental darauf vorbereiten, dass das Leben in jeder Hinsicht nicht mehr so sein werde wie vorher. „Es kann niemand davon ausgehen, dass das Leben einfach so weitergeht“, sagte Kretschmann. Neben den zu erwartenden Zehntausenden Flüchtlingen würden die Preise steigen, die Lieferketten würden unterbrochen und die Wirtschaft enorm herausgefordert.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Stuttgart muss Zahl der Plätze in Unterkünften weiter aufstocken

Die Menschen seien sehr solidarisch. Sie begriffen andererseits aber auch, dass es zu gravierenden Einschnitten in ihrem Leben kommen könnte.

Kretschmann will sich nach eigenen Angaben am 6. April in einer Regierungserklärung im Landtag zu den Folgen und möglichen Belastungen äußern. Anfang des kommenden Monats sei deutlicher, welche Entscheidungen die einzelnen Bereiche der Landesregierung zunächst treffen müssten. Schon in etwa 14 Tagen könne man erste Strukturmaßnahmen voraussichtlich deutlich benennen, sagte Kretschmann. „Was das für die einzelnen Bereiche der Gesellschaft bedeutet, wie wir uns darauf vorbereiten und was die Bevölkerung erwartet.“