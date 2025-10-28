Folgen des Klimawandels: Wie gesund ist der Fellbacher Stadtwald wirklich?

Der Großteil der 268 Hektar umfassenden Fläche befindet sich auf dem Fellbacher Kappelberg – dazu kommt der Scillawald in Oeffingen. Die größte Herausforderung bleibt der Klimawandel.
Der Zustand könnte deutlich schlimmer sein. Doch der Fellbacher Stadtwald bereitet den Verantwortlichen in der Stadt am Fuße des Kappebergs vergleichsweise wenig Sorgen. Man könne konstatieren, „dass unser Wald ganz gut in Schuss ist“, erklärte Baubürgermeisterin Beatrice Soltys im Gemeinderat. „Wir sind auf einem guten Weg, um den klimatischen Verhältnissen zu trotzen.“