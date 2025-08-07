Weltweit drittwärmster Juli der Geschichte

Urlauber klagten in Deutschland über schlechtes Wetter, doch weltweit war der Juli der drittwärmste seit Beginn der Messungen – mit Wärmerekorden von über 50 Grad.
Der vergangene Monat war weltweit der drittwärmste bisher gemessene Juli. Die Durchschnittstemperatur lag bei 16,68 Grad Celsius, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus in Bonn mitteilte. Das liege zwar 0,27 Grad unter dem Rekord vom Juli 2023 und 0,23 Grad unter dem Wert vom Juli 2024. Aber es seien 0,45 Grad mehr als der Juli-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020.