Folgen des Klimawandels: Was, wenn der Meeresspiegel steigt – Rückzug von der Küste?

Deiche sichern seit jeher die norddeutschen Küsten. Wegen des steigenden Meeresspiegels regen Experten an, auch Alternativen zu diskutieren. Beunruhigende Nachrichten kommen zudem vom Wattenmeer.
Geesthacht/Emden/Rostock - Wer an der Küste steht und auf das Meer schaut, kann es mit bloßem Auge nicht ausmachen – doch der Meeresspiegel steigt. Und damit auch die Überflutungsgefahr für die tiefer gelegenen Küstenregionen in Norddeutschland. Nicht nur die Nordseeküste ist betroffen, auch Regionen an der Ostsee. Dies zeigte etwa die verheerende Sturmflut im Oktober 2023, die an Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns Ostseeküste große Schäden angerichtet hat.