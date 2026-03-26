Folgen des Iran-Kriegs: Trendwende an der Tankstelle - Spritpreis sinkt

Vor allem Diesel hat sich in den vergangenen beiden Tagen deutlich verbilligt. Am Donnerstagmorgen deutet der Trend weiter nach unten.
München - Bei den Spritpreisen in Deutschland zeichnet sich eine Trendwende ab. Vor allem Diesel hat sich den zweiten Tag in Folge deutlich verbilligt, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Mit 2,269 Euro pro Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Mittwochs kostete der Kraftstoff 4,1 Cent weniger als auf seinem Mehrjahreshoch vom Montag und 1,9 Cent weniger als am Dienstag.