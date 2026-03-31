1 Polens Parlament hat eine Gesetzesänderung beschlossen, wonach Benzin und Diesel künftig geringer besteuert werden. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Polens Regierung setzt ab sofort tägliche Preisobergrenzen für Benzin und Diesel fest. Auch Steuern auf Kraftstoffe wurden gesenkt. Was sich für Autofahrer jetzt ändert.











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Warschau - In Polen gelten seit Dienstag von der Regierung täglich festgelegte Preisobergrenzen für Benzin und Diesel. Zudem wurde die Mehrwert- und Energiesteuer gesenkt, um den Verbrauchern Erleichterung zu schaffen. Nach Angaben des Energieministeriums darf der Liter Normalbenzin am Dienstag nicht mehr als 6,16 Zloty (umgerechnet etwa 1,44 Euro) kosten. Für den Liter Super liegt die Preisobergrenze demnach bei 6,76 Zloty (etwa 1,58 Euro), für Diesel bei 7,60 Zloty (etwa 1,77 Euro).