König Charles setzt seinen in Verruf geratenen Bruder vor die Tür. Der einstige Epstein-Vertraute muss die Royal Lodge verlassen - und darf sich künftig nur noch Andrew Mountbatten Windsor nennen.
London/Windsor - Mit der öffentlichen Degradierung von Prinz Andrew versucht die britische Monarchie einen Schlussstrich unter einen der größten Skandale ihrer modernen Geschichte zu ziehen. König Charles III. habe ein formelles Verfahren eingeleitet, um seinem Bruder alle verbliebenen Titel und Ehren zu entziehen, teilte der Buckingham-Palast am Mittwochabend mit.