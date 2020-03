1 Veronika Kienzle, die designierte OB-Kandidatin der Grünen, sollte am 18. März vor großem Publikum im Rathaus sprechen. Der Termin ist wegen des Corona-Virus verschoben. Foto: Lichtgut/Achim Zweygar

Es wäre ihr erster Auftritt vor großem Publikum gewesen, doch wegen des Corona-Virus muss die designierte Grüne OB-Kandidatin Veronika Kienzle nun warten.

Stuttgart - Die Grünen-Gemeinderatsfraktion verschiebt ihren für den 18. März vorgesehenen Frühjahrsempfang im Rathaus wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus auf Juni. Das hat die Fraktion am Montag beschlossen. Bei der traditionellen Veranstaltung sollte die designierte OB-Kandidatin Veronika Kienzle über das Thema „Wem gehört die Stadt?“ erstmals vor großem Publikum sprechen. Kienzle, Bezirksvorsteherin in Mitte, soll bei der Kreismitgliederversammlung diesen Donnerstag von den Grünen nominiert werden, der erste Wahlgang zur OB-Wahl ist am 8. November.

Verwaltung sagte auch Veranstaltungen ab

„Wir haben in der Regel 500 bis 600 Besucher und anschließend ein Buffet an Stehtischen, da wird die Frage, wie man sich schützen soll, schwierig zu beantworten. Ausschlaggebend war für uns die Größenordnung der Veranstaltung“, begründet Fraktionssprecherin Gabriele Nuber-Schöllhammer die Verschiebung. Die Einladungen waren in der vergangenen Woche versandt worden. Die Stadtverwaltung hatte in der Vorwoche bereits mehrere Veranstaltungen mit deutlich geringerer Teilnehmerzahl und eine Einwohnerversammlung mit dem Hinweis auf vorbeugenden Gesundheitsschutzes verschoben. „Wir wissen, dass unsere Absage andere Absagen nach sich ziehen kann“, so Nuber-Schöllhammer.