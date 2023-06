1 Mit dem Brexit schließen sich die Grenzen für manche Waren. Foto: dpa/Andrew Matthews

Bereits wenige Wochen nach dem vollzogenen Brexit stöhnen viele Briten. Sie bekommen in diesem Januar schon die ersten Folgen eines harten Brexit zu spüren. Das kostet richtig viel Geld.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











London - In Nordirland bemerkte man zuerst, dass etwas nicht stimmte. Kaum war das neue Jahr da, tauchten erste Lücken in den Supermärkten auf. In den darauffolgenden Tagen weiteten sich diese Lücken in vielen Regalen zu gähnender Leere. Verstört rieben sich die Einheimischen die Augen. Vertraute Ware aus England, Wales und Schottland kamen post Brexit nicht mehr über die Irische See.