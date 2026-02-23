Folgen der Polizeiaffäre: Anwältin des Inspekteurs muss vor Gericht

Die Affäre um den Inspekteur der Polizei hat ein weiteres juristisches Nachspiel: Seine Anwältin muss sich vor Gericht verantworten – in zweiter Instanz. Worum geht es?

Das Verfahren wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen ihren Mandanten, den Inspekteur der Polizei, endete so, wie es die Anwältin schon vor Anklageverlesung gefordert und prophezeit hatte: Mit einem Freispruch. Der erfolgte aus Mangel an Beweisen – nicht ganz die Argumentationslinie der Verteidigerin Ricarda Lang aus München. Dennoch war sie zufrieden. Die vor Beginn der Verhandlung verteilte Presseerklärung, in der sie argumentierte, warum den Inspekteur keine Schuld treffen würde, hat Ricarda Lang im vergangenen Jahr vor Gericht gebracht – als Beklagte nun. Die Klägerin, eine Polizistin, bekam in mehreren Punkten Recht – und nun geht das Verfahren in die nächste Instanz, im Berufungsverfahren ans Oberlandesgericht Stuttgart.

In dem Verfahren war es damals um den Vorwurf gegangen, der ranghöchste Polizist im Land hätte eine junge Beamtin sexuell belästigt. Sie war Anwärterin auf eine höhere Laufbahn – und er sollte sie bei der Vorbereitung unterstützen. Das Verfahren endete mit besagtem Freispruch.

Anwältin soll Äußerungen über Polizistin unterlassen

Die Presseerklärung hatte mit dem Satz geendet, in dem Verfahren gebe es ein Opfer, das sei der Angeklagte. Klägerin war die Beamtin, die die Vorwürfe gegen den Inspekteur erhoben hatte. Es geht um eine Unterlassung: Die Anwältin und ihr Team sollen bestimmte Äußerungen über die Polizistin nicht mehr verbreiten dürfen. Durch diese seien ihre Persönlichkeitsrechte verletzt worden.

Im vergangenen August hatte das Landgericht Stuttgart der Anwältin untersagt, mehrere Äußerungen zu veröffentlichen oder verbreiten zu lassen. Das Gericht war der Auffassung, die Veröffentlichungen beträfen teilweise Informationen aus der Privatsphäre der Klägerin. Sie seien unzulässig, wobei es nicht auf den Wahrheitsgehalt ankomme. Zudem wurde die Juristin dazu verurteilt, „Auskunft über Veröffentlichungs- oder Verbreitungshandlungen dieser Äußerungen zu erteilen“. Auch wurde entschieden, dass die Klägerin Schadensersatz zu zahlen habe.

Eine andere Äußerung, gegen die die Klägerin ebenfalls vorgegangen war, wurde vom Gericht nicht als so heikel eingeschätzt. Die Klage wurde in diesem Punkt abgewiesen, da es sich nach Auffassung des Gerichts nicht um die Privatsphäre der Frau handelte und die Aussage objektiv wahr sei. Auch wurde der Antrag der Klägerin auf eine Entschädigung in Höhe von mindestens 10.000 Euro zurückgewiesen. Daneben wurde festgestellt, dass die Beklagte der Klägerin zum Schadensersatz für aufgrund dieser Äußerungen entstandener Schäden verpflichtet sei.

Sowohl die Klägerin, die Polizistin, als auch die beklagte Anwältin wollen mit der Berufung erreichen, was sie sich schon in der ersten Instanz erhofft hatten: Die Klägerin will, dass die Unterlassung sich auch auf jene Äußerungen bezieht, die das Landgericht als unproblematisch betrachtet hatte. Sie will also erreichen, dass die Anwältin keine der Aussagen weiter verbreiten darf. Außerdem will sie doch noch die Zahlung der Entschädigung. Die Anwältin, gegen die geklagt wird, will die vollständige Abweisung der Klage. Das Verfahren am Oberlandesgericht findet am Mittwoch, 25. Februar, statt.