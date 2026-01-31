Folgen der neuen LEA für Stuttgart: Stuttgart muss wohl bald keine neuen Flüchtlinge mehr aufnehmen

Der Zuzug neuer Flüchtlinge nimmt ab. Die Landeshauptstadt könnte aber auch bald von der geplanten Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) profitieren. Eine Unbekannte aber bleibt.
Die Landeshauptstadt wird in den kommenden 18 Monaten voraussichtlich deutlich von den bundesweit zurückgehenden Flüchtlingszahlen profitieren. Die Zahl der Asylsuchenden im Land hat sich 2025 mit 10972 mehr als halbiert und soll weiter sinken. Ein erheblicher zusätzlicher Effekt resultiert aus der vertraglich festgelegten Anrechnung von Plätzen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) im Stadtteil Weilimdorf, die 2029 vom Land mit 1300 Plätzen im Regelbetrieb eröffnet werden soll. Dazu kommen am Standort Mittlerer Pfad noch 500 Notfallplätze. Dem Land wurden in dem Gewerbegebiet mehrere Immobilien angeboten, für die LEA läuft eine Bauvoranfrage.