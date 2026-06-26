Folgen der MVZ-Insolvenz: Warum manche Patienten nur schwer an ihre Medikamente kommen

Die Insolvenz des Stuttgarter Versorgungszentrums blockiert den Zugriff auf Patientenakten. Ohne Diagnose dürfen Ärzte manche Medikamente nicht verschreiben. Eine Betroffene berichtet.

Für eine ADHS-Diagnose warten manche Patienten oft Monate, manchmal über ein Jahr. Auch müssen sie häufig die Kosten dafür selbst tragen. Wer also einmal bereits eine Diagnose von einem Psychiater oder Psychotherapeuten erhalten hat, hätte dies natürlich gerne dauerhaft bestätigt. So wie Andrea Schweigert (Name geändert). Die 26-jährige Stuttgarterin ging regelmäßig zu einer Psychiaterin ins MVZ Mind am Charlottenplatz in Stuttgart-Mitte.

Diese hat bei ihr das Diagnoseverfahren für Erwachsene durchgeführt – und ihr dann den Wirkstoff Methylphenidat verschrieben. Allgemein besser bekannt als Ritalin. Das Präparat fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Ärzte dürften dieses daher für ADHS-Betroffene nur mit einer gesicherten Diagnose verschreiben, sagt Schweigert.

Die Patienten warten noch auf ihre Akten

Im Frühjahr ist der Geschäftsführer des MVZ Mind verstorben. Die Praxis war davor schon in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, wie dort angestellte Ärzte unserer Zeitung kürzlich berichteten. Man habe über Wochen versucht, den Praxisbetrieb aufrechtzuerhalten, doch irgendwann sei das Unternehmen zahlungsunfähig gewesen. Das Stuttgarter Amtsgericht hat inzwischen Sicherungsmaßnahmen angeordnet und den Stuttgarter Rechtsanwalt Philipp Grub als Insolvenzverwalter bestellt. Zu welchem Zeitpunkt das Insolvenzverfahren eröffnet werde, könne man nicht prognostizieren, heißt es von seiner Kanzlei.

„Hinsichtlich der Patientenakten kann ich mitteilen, dass bereits zum Zeitpunkt der Beantragung des Insolvenzverfahrens keine funktionsfähige IT-Infrastruktur mehr bereitgestellt wurde“, schreibt eine Anwältin aus der Kanzlei. Ein Zugriff auf die elektronisch geführten Patientenakten sei daher zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr möglich gewesen.

„Uns ist bewusst, dass die Patienten ein berechtigtes Interesse daran haben, Zugang zu ihren Patientenunterlagen zu erhalten“, fährt sie fort. Die Kanzlei stehe nun im Austausch mit der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg und koordiniere derzeit eine Lösung. Man plane die Übertragung von Kassensitzen, um eine geordnete, rechtssichere und praktisch umsetzbare Möglichkeit zu schaffen, den Patienten den Zugang zu ihren Akten zu ermöglichen.

Patienten haben Probleme, an ihre Medikamente zu kommen

Die hierfür erforderlichen Schritte müssten jedoch wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit von Gesundheitsdaten strikt datenschutzkonform erfolgen. „Eine Herausgabe oder Zugänglichmachung von Patientenakten kommt daher nur auf gesicherter rechtlicher und technischer Grundlage in Betracht“, schreibt sie abschließend.

Andrea Schweigert hat die Sorge, dass sie nie wieder an ihre Akten kommen wird. Auch hat sie Schwierigkeiten, eine neue Psychiaterin zu finden. In Stuttgart habe sie bisher nur Absagen erhalten, alle von ihr angeschriebenen Praxen seien voll. Sie hat sich deshalb zunächst an ihren Hausarzt von ihrem Studienort gewandt. Der jedoch hatte ihr zunächst eben mitgeteilt, er dürfe ihr Ritalin nicht so ohne Weiteres verschreiben. Er benötige die Diagnose.

An ihre Patientenakte komme sie derzeit aber nicht heran. Es sei ein Glück gewesen, dass bei ihr ADHS schon im Kindesalter diagnostiziert worden sei und ihre Kinderarztpraxis die Unterlagen noch aufbewahrt hätte. Das hätte ihr Hausarzt dann akzeptiert. „Ich hatte davor nie einem Hausarzt von meiner Diagnose berichtet, weil ich nicht wusste, dass es wichtig sein könnte“, sagt sie heute.

Und natürlich könne sie auch mal eine Weile ohne das Medikament auskommen. „Aber ich habe dann meinen Alltag nicht mehr im Griff“, ergänzt sie. Sie habe aber schon die Erfahrung gemacht, dass dies von manchen Ärzten eher kleingeredet werde.

Patienten irritiert, dass Akten derzeit nicht verfügbar sind

Für sie stelle sich dennoch die Frage, wie es sein könne, dass bei den Gesundheitsdaten von tausenden Patienten unklar sei, ob überhaupt jemand irgendwann wieder auf die Daten zugreifen könne. „Es handelt sich hierbei ja nicht um gewöhnliche Unternehmensdaten, sondern um hochsensible medizinische Informationen“, sagt die Studentin.

Patienten haben einen gesetzlichen Anspruch auf ihre Patientendaten, zudem besteht eine Aufbewahrungspflicht für medizinische Dokumentationen. „Aus Patientensicht ist es schwer nachvollziehbar, dass nach der Insolvenz eines medizinischen Versorgungszentrums nicht sichergestellt ist, dass Betroffene weiterhin Zugang zu ihren Gesundheitsdaten erhalten“, sagt Schweigert. Für viele Patienten seien sie die Grundlage für eine Weiterbehandlung.

Anforderungen bei Praxisaufgabe oder Praxisübergabe

Die Pflicht zur Aufbewahrung der Patientenunterlagen endet nicht mit dem Abschluss der Behandlung oder der Aufgabe einer Praxis. Ärztliche Dokumentationen müssen grundsätzlich mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden, sofern keine längeren gesetzlichen Fristen gelten. Auch nach Praxisaufgabe müssen Ärztinnen und Ärzte die sichere Aufbewahrung selbst gewährleisten oder dafür sorgen, dass die Unterlagen in geeignete Obhut gegeben werden.

Man stehe in engem Austausch mit der zuständigen Insolvenzverwalterin, heißt es von der Landesärztekammer. Man habe von ihr erfahren, dass man in Zusammenarbeit mit der bisher beauftragten IT-Firma schnellstmöglich eine Lösung für die Herausgabe der Patientenakten an die betroffenen Patientinnen und Patienten finden wolle. Ein konkreter Zeitrahmen könne derzeit noch nicht benannt werden. Die Ärztekammer habe zudem keine Möglichkeit hat, in das laufende Insolvenzverfahren einzugreifen.

Einige Ärzte des MVZ Mind haben in das medizinische Versorgungszentrum Valeara gewechselt. Auch viele Patienten hat Valeara übernommen. Derzeit plant das Unternehmen auch einen zweiten Standort in der Stuttgarter Innenstadt, um weitere Kapazitäten zu schaffen. „Mir hilft das allerdings nicht weiter“, sagt Schweigert.

Ihr habe man bei Valeara gesagt, dass man kein ADHS behandle und ihr daher nicht weiterhelfen könne. Dabei könne ADHS unbehandelt zu weiteren psychischen Beschwerden wie Depressionen führen. „Es kann doch nicht im Interesse der Verantwortlichen sein, betroffene Patienten in einer solchen Situation im Stich zu lassen“, sagt sie verärgert. Auch der Bereitsteller einer Software für medizinische Daten stehe da aus ihrer Sicht in der Pflicht.