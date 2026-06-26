Folgen der MVZ-Insolvenz: Warum manche Patienten nur schwer an ihre Medikamente kommen

Die Insolvenz des Stuttgarter Versorgungszentrums blockiert den Zugriff auf Patientenakten. Ohne Diagnose dürfen Ärzte manche Medikamente nicht verschreiben. Eine Betroffene berichtet.
Für eine ADHS-Diagnose warten manche Patienten oft Monate, manchmal über ein Jahr. Auch müssen sie häufig die Kosten dafür selbst tragen. Wer also einmal bereits eine Diagnose von einem Psychiater oder Psychotherapeuten erhalten hat, hätte dies natürlich gerne dauerhaft bestätigt. So wie Andrea Schweigert (Name geändert). Die 26-jährige Stuttgarterin ging regelmäßig zu einer Psychiaterin ins MVZ Mind am Charlottenplatz in Stuttgart-Mitte.