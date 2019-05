1 Veronika Kienzle von den Grünen will im Bezirk Mitte weiterhin das Amt der Bezirksvorsteherin wahrnehmen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Vorsitzenden der Beiräte in den Innenstadtbezirken werden nach der Wahl neu bestimmt. Eine Fraktion profitiert.

Stuttgart - Die starkenVerluste der Christdemokraten bei der Kommunalwahl in der Landeshauptstadt schlagen auch auf die Besetzung der ehrenamtlichen Bezirksvorsteher in den fünf Innenstadtbezirken durch. Grüne und CDU stellen hier bisher je zwei, die SPD einen Bezirksvorsteher. Von der Schwäche der CDU könnten die Liberalen profitieren.

Nach vorläufigen Berechnungen wird die CDU voraussichtlich nur noch eine ihrer beiden Posten im Norden und Osten besetzen können, was CDU-Fraktionschef Alexander Kotz bestätigt. „Auf beiden Positionen haben wir aktive Frauen, es gibt bisher keine Priorisierung“, beschreibt er das Dilemma. Im Osten mit Bezirksvorsteherin Tatjana Strohmaier wählten 16,7 Prozent die Partei, im Norden mit Bezirksvorsteherin Sabine Mezger waren es 21,2 Prozent. „Der Norden wäre für uns der interessantere Bezirk“, sagt FDP-Fraktionschef Matthias Oechsner, ohne sich auf eine Person festzulegen.

1500 Euro Anfwandsentschädigung

Auch die SPD mit Raiko Grieb, Vorsteher im Süden, musste Federn lassen und erreichte über alle Innenstadtbezirke im Schnitt 10,8 Prozent. „Wir sehen Raiko Grieb weiter im Süden“, baut SPD-Fraktionschef Martin Körner möglichem Stühlerücken vor. Die Vorsteher erhalten für ihre Arbeit wie die Stadträte monatlich 1500 Euro Aufwandsentschädigung und ein Sitzungsgeld.

Bei den Grünen ist seit der Verzichtserklärung von Reinhard Möhrle (West) auf der Bürgerversammlung im Februar klar, dass es dort zu einem personellen Wechsel kommen wird. Möhrle ist seit 15 Jahre Bezirksvorsteher und 67, blickt zufrieden auf das Erreichte zurück. Er freut sich darauf, künftig mehr Zeit fürs Private zu haben. Den Nebenjob beibehalten will Veronika Kienzle als Bezirksvorsteherin in Mitte. „Es steht außer Frage, dass ich wieder antreten möchte“, sagt die 56-Jährige. „Zu einzelnen Personen will ich mich nicht äußern“, sagt Grünen-Fraktionssprecher Andreas Winter. Die neuen Vorsteher werden vom Gemeinderat am 25. Juli gewählt.