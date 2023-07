In den Hallenbädern wird es kühler

1 Die Hallenbäder öffnen, sparen aber gleichzeitig Energie. Foto: //Rolf Vennenbernd

Die Kommunen im Kreis Ludwigsburg reagieren auf die Energiekrise und senken die Temperaturen in den Becken – oder verkürzen sogar die Saison.









Weil kommunale Hallenbäder ohne den Gemeindetropf nicht überlebensfähig wären und in der Regel eine Menge Geld verschlingen, leisten sich nur noch wenige Städte und Gemeinde überhaupt so ein Angebot – ohne das vor allem etliche Eltern aufgeschmissen wären, die ihren Zöglingen das Schwimmen beibringen lassen wollen. Doch selbst wenn man vor Ort Klein und Groß die Möglichkeit eröffnet, durch ein Becken zu kraulen, wird das in diesem Herbst und Winter meist nicht mit dem gewohnten Komfort verbunden sein: viele Kommunen senken wegen der Energiekrise nämlich die Wassertemperatur – oder wollen sogar die Saison verkürzen.