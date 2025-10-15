Mitte September verabschiedete sich Reiner Calmund (76) von der VOX-Bühne. Zum letzten Mal bewertete er als beliebter Juror die Gerichte bei "Grill den Henssler". Auch Christian Rach (68) kündigte in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" bereits vor einigen Wochen an, dass er die Show verlassen wird. Am kommenden Sonntag steht nun sein Abschied bevor, der laut Sender-Ankündigung emotional werden wird.

Ehrlich und trotzdem charmant Rach, der durch seine eigene Sendung "Rach, der Restauranttester" im TV bekannt wurde, gehörte seit 2019 zur Kochsendung. In 103 Shows war der Hamburger laut Mitteilung als Juror dabei. In der 170. "Grill den Henssler"-Folge, die am 19. Oktober um 20:15 Uhr bei VOX (eine Woche vorab bei RTL+) ausgestrahlt wird, kündigt er an: "Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei 'Grill den Henssler'. Ich steige hier jetzt aus!" Im Staffelfinale der "Grill den Henssler"-Sommerspecials bedankt er sich beim "Publikum, der Jury, allen vor und hinter der Kamera".

Während sich Calmund also beim Auftakt der Specials verabschiedete, steht Rachs Weggang zum Finale an. Dass dem Team der Abschied von Rach nahegeht, macht Moderatorin Laura Wontorra (36) deutlich: "Mir fällt es sehr schwer, dich gehen zu lassen. Du bist immer so auf den Punkt, du bist ehrlich und trotzdem charmant, hast so viel Know-how. Du warst eine Bereicherung für diese Sendung. Du wirst sehr fehlen!"

In der Sendung vom Sonntag werden als kochende Promis Tim Bendzko (40), Stefano Zarrella (34) und Panagiota Petridou (46) mit dabei sein, Koch-Coach ist Alexander Wulf. In der Jury sitzt Guido Maria Kretschmer (60) an der Seite von Jana Ina Zarrella (48) und Christian Rach. Nach Calmunds Abschied übernahmen wechselnde Gastjuroren seinen Platz in der Jury.