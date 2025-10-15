"Grill den Henssler" verliert ein weiteres Urgestein. So verabschiedet sich Christian Rach aus der Sendung.
Mitte September verabschiedete sich Reiner Calmund (76) von der VOX-Bühne. Zum letzten Mal bewertete er als beliebter Juror die Gerichte bei "Grill den Henssler". Auch Christian Rach (68) kündigte in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" bereits vor einigen Wochen an, dass er die Show verlassen wird. Am kommenden Sonntag steht nun sein Abschied bevor, der laut Sender-Ankündigung emotional werden wird.