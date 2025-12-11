Es hätte ein Rekordgewinn werden können: In der vierten Folge der Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" spielten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um 21 Minuten Sendezeit. Doch nach einer durchwachsenen Show und einem taktischen Finale bleibt davon nur ein Bruchteil übrig.
In der vierten Folge der aktuellen Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" stand für das Entertainer-Duo eine variable Gewinnsumme auf dem Spiel. Nach der Niederlage in der Vorwoche konnten sich Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) im entscheidenden Finale zwar gegen ihren Arbeitgeber durchsetzen, die gewonnene Sendezeit fiel jedoch geringer aus als die üblichen 15 Minuten.