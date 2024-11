Folge acht auf ProSieben: „Joko & Klaas gegen ProSieben“: So gewann das Duo 15 Minuten Sendezeit

1 Joko Winterscheidt, Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf (v.l.n.r.) bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". Foto: Joyn/Nadine Rupp

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend ihrem Arbeitgeber 15 Minuten Sendezeit abluchsen können. So lief die neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben".











Link kopiert



"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist zurück auf ProSieben. Am Dienstagabend (12. November) konnten die Entertainer Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) nach einer Niederlage in der Vorwoche triumphieren. Im abschließenden Spiel, das sie selbst designt hatten, fuhr das Duo mit Leichtigkeit den Sieg ein. Somit erhalten sie am 13. November ab 20:15 Uhr auf ProSieben 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung.