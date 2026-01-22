Fokus zurückgewinnen: Drei einfache Wege, die Aufmerksamkeitsspanne zu verlängern

Pings, Dings und endloses Scrollen: Unsere Konzentrationsfähigkeit steht unter Dauerbeschuss. Doch die gute Nachricht ist: Aufmerksamkeit ist wie ein Muskel - man kann sie trainieren. Hier gibt es drei Wege, die mentale Ausdauer im digitalen Zeitalter zurückzuerobern.
Es ist kein Wunder, dass wir uns immer schlechter konzentrieren können. In Momenten der Ruhe nutzen wir Bildschirme, um Langeweile, Angst oder Einsamkeit zu entfliehen. Diese ständige Jagd nach Neuem hat unser Gehirn darauf konditioniert, bei der kleinsten Hürde abzuschweifen. Doch das Gute: Aufmerksamkeit ist eine erlernte Gewohnheit. Wer sie verloren hat, kann sie mit der richtigen Strategie zurückholen.