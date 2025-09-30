Fokus verschiebt sich in Folge vier: Nächstes Problempaar im Sommerhaus der Stars

Die nächsten Kandidaten für den "Sommerhaus"-Fluch kristallisieren sich heraus. Edda und Micha raufen sich zusammen, dafür zerfleischen sich Marvin und Jennifer in der vierten Folge von "Das Sommerhaus der Stars".
Dennis Lodi (30) spricht vor dem ersten Spiel in Folge vier von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15, RTL, auch bei RTL+) mit den Brüsten seiner Partnerin Tara Tabitha (32). Das motiviert ihn. Helfen tut, wie Dennis es formulieren würde, diese Beschwörung aber nicht. Er versagt bei der Challenge "Du blöder Mixer" bei der Frage nach Taras Körbchengröße.