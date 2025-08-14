Förderung in Ludwigsburg: KlimaBonus für 2025 ist bereits fast ausgeschöpft

Das Förderprogramm für die Energiewende im Eigenheim ist in Ludwigsburg weiter stark nachgefragt. Wer dieses Jahr noch unterstützt werden möchte, muss schnell sein.
Die Stadt Ludwigsburg hilft ihrer Bürgerschaft bei der Energiewende im Eigenheim – und die gewinnt laut Mitteilung der Stadtverwaltung immer mehr an Bedeutung: In der Stadt setzen demnach schon viele auf Photovoltaik, energetische Sanierungen und Heizen mit erneuerbaren Energien. Finanziell unterstützt werden die Menschen im Stadtgebiet dabei mit dem sogenannten Ludwigsburger Klimabonus: 2025 standen dafür 400.000 Euro bereit. Das Förderprogramm ist inzwischen bekannt und erfreut sich laut der Mitteilung einer großen Beliebtheit. Das hat zur Folge, dass die Mittel nun bereits im Sommer fast vollständig ausgeschöpft sind.