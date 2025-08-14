Förderung in Ludwigsburg: KlimaBonus für 2025 ist bereits fast ausgeschöpft

Das Förderprogramm für die Energiewende im Eigenheim ist in Ludwigsburg weiter stark nachgefragt. Wer dieses Jahr noch unterstützt werden möchte, muss schnell sein.

Die Stadt Ludwigsburg hilft ihrer Bürgerschaft bei der Energiewende im Eigenheim – und die gewinnt laut Mitteilung der Stadtverwaltung immer mehr an Bedeutung: In der Stadt setzen demnach schon viele auf Photovoltaik, energetische Sanierungen und Heizen mit erneuerbaren Energien. Finanziell unterstützt werden die Menschen im Stadtgebiet dabei mit dem sogenannten Ludwigsburger Klimabonus: 2025 standen dafür 400.000 Euro bereit. Das Förderprogramm ist inzwischen bekannt und erfreut sich laut der Mitteilung einer großen Beliebtheit. Das hat zur Folge, dass die Mittel nun bereits im Sommer fast vollständig ausgeschöpft sind.

Förderanträge bis Ende August möglich

Der Klimabonus für 2025 läuft zum 1. September aus. Alle Förderanträge, die bis einschließlich 31. August eingegangen sind, werden noch berücksichtigt. Sofern die Anträge alle Voraussetzungen erfüllen, wird die Maßnahme auch noch gefördert. Oberbürgermeister Matthias Knecht begrüßt die große Nachfrage: „Wir freuen uns über die vielen Förderanträge. Das zeigt, dass die Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger bei der Energiewende dabei sind und auf saubere Energie und Energieeinsparung setzen.“

Es gibt noch weitere Möglichkeiten zur Unterstützung: Bund und Land haben ebenfalls Förderprogramme und unterstützen Privatpersonen mit zum Teil hohen Summen. Eine Übersicht gibt es etwa auf der Webseite der Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA auf www.lea-lb.de und dort unter Privatpersonen/Förderungen. Außerdem berät die Energieagentur rund um die passende Förderung. Die Stadt Ludwigsburg unterstützt darüber hinaus mit den digitalen Service-Angeboten Solar-Check und Climap alle Eigentümer bei der Installation einer Photovoltaikanlage sowie bei der energetischen Sanierung.

Klimabonus kommt 2026 wieder

Voraussichtlich wird der Klimabonus laut der Stadtverwaltung im Frühjahr 2026 erneut aufgelegt. Sie werde dazu rechtzeitig informieren, sodass Interessierte frühzeitig planen können.