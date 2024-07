Förderung für Foodsharing: Geld für neue Lebensmittelretter in Stuttgart

1 Nicht alle Fairteiler haben einen Kühlschrank. Foto: Imago/Funke Foto Services //Lars Heidrich

Um auf die tägliche Verschwendung von Essbarem aufmerksam zu machen, startet die Stadt eine Kampagne. Und damit die Zahl der Fairteiler in Stuttgart wächst, gibt es einen neuen Zuschuss.











Link kopiert



Die einen sind ein Regal in einem Laden mit Öffnungszeiten, andere sind Hütten, die rund um die Uhr geöffnet haben – die Rede ist von Fairteilern. So unterschiedlich sie in Stuttgart sind, so haben sie doch eines gemeinsam: Sie sollen die Lebensmittelverschwendung etwas eindämmen, indem an den Stationen Essen kostenlos geteilt wird. In Stuttgart gibt es aktuell rund zehn Fairteiler.