Förderprogramm für Kommunen: Mehr Picknickzonen für Weinstadt? „Das war ein Highlight“

Weinstadt wurde für das Förderprogramm „The Städt“ ausgewählt. Ziel ist die Verbindung von umweltfreundlicher Mobilität und Handel für lebendige Ortsmitten. Was bleibt vom Projekt?
Bunt zugegangen ist es im vergangenen Sommer bei den Aktionswochen „Ab in die Mitte“ im Ortskern von Weinstadt-Beutelsbach. Da wurde auf Initiative des städtischen Amts für Kultur, Stadtmarketing und Sport bei der Feierabendaktion „Zack. Schön!“ die Buhlstraße zur Picknickzone, wobei die rund 300 Besucher mit Decken, Liege- und Campingstühlen selbst für Sitzgelegenheiten sorgten, während Bäcker, Metzger und weitere Fachgeschäfte ihre Öffnungszeiten verlängerten und die Remstalkellerei sich mit einem Weinausschank beteiligte.