Fördergeld-Affäre: Entlassene Bildungs-Staatssekretärin zieht vor Gericht

1 Fördergeld-Affäre: Die frühere Staatssekretärin Sabine Döring will Aussagegenehmigung. Foto: Harald Tittel/dpa

In der sogenannten Fördergeld-Affäre hat sich Bildungsministerin Stark-Watzinger von einer Staatssekretärin getrennt. Die will sich nun selbst zu Wort melden und zieht dafür vor Gericht.











Berlin - Die von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in den einstweiligen Ruhestand geschickte Staatssekretärin Sabine Döring geht juristisch gegen das Ministerium vor. Mit einem sogenannten Eilantrag will sie vor dem Berliner Verwaltungsgericht durchsetzen, dass sie sich in der sogenannten Fördergeld-Affäre öffentlich äußern darf. Der Eilantrag sei am Donnerstagabend eingegangen, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Zuvor hatte die "Tagesschau" berichtet.