1 Für die Fahrt mit den Öffentlichen könnte Schülern, Auszubildenden und Studenten von Herbst 2022 an ein Euro pro Tag genügen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Land will von Herbst 2022 an die Nahverkehrfahrkarten für Schüler, Auszubildende und Studenten auf 365 Euro im Jahr subventionieren. Stuttgart könnte stark profitieren.















Stuttgart - Die von den Grünen angeführteLandesregierung hat angekündigt, in ganz Baden-Württemberg von Herbst 2022 an ein 365-Euro-Jahresticket für Schüler, Auszubildende und Studenten anzubieten. Der Nutzen für die einzelnen Gruppen wäre groß. Aber auch die Landeshauptstadt selbst würde von der Neuregelung in enormem Ausmaß profitieren.

Das Schülerticket im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) wird von den Landkreisen seither mit 11,50 Euro pro Monat und mit dem Schulstart seit dem 1. September mit 15 Euro bezuschusst. Damit sinkt der Eigenanteil auf 41,15 Euro, der Jahresbetrag beläuft sich auf rund 452 Euro. Die Landeshauptstadt gibt allen Schülern an Stuttgarter Schulen, das sind rund 25 500, einen weiteren Bonus, so dass in Stuttgart das 365-Euro-Jahresticket für Schüler bereits Realität ist. Die Ankündigung des Landes würde den Schülern in Stuttgart also keinen Zusatznutzen bringen, wohl aber der Stadt.

Stadt gibt bisher 12,1 Millionen Zuschuss

Die Kommune bezuschusst auch das netzweit gültige Jahresticket für Auszubildende, dessen regulärer Preis bei 61,50 Euro liegt, auf 365 Euro pro Jahr. Schüler- und Azubiticket zusammengenommen, zahlt die Stadt jetzt rund 12,1 Millionen Euro pro Jahr Zuschuss zur Ticketverbilligung an den VVS. Das Land will von Herbst 2022 an 70 Prozent des Zuschusses übernehmen, der nötig ist, um die Ticketarten auf 365 Euro im Jahr zu drücken. Die Kommunen müssten 30 Prozent beisteuern. Für Stuttgart könnte sich damit eine Ersparnis von rund 8,5 Millionen Euro ergeben – pro Jahr.

Ob diese Rechnung aufgeht, will das Verkehrsministerium nicht garantieren. Die Fachebene im Haus sei „derzeit dabei, anhand des Auftrags aus dem Koalitionsvertrag ein Konzept zu entwickeln“. Dazu seien noch „viele grundsätzliche Fragen zu klären“. Zu Details können man sich daher nicht äußern, so ein Sprecher.

Was wird aus dem Solidarbeitrag?

Angekündigt ist auch das Studiticket für 365 Euro. Es ist bisher vergleichsweise teuer, was immer wieder zu Protesten der Studierenden geführt hat. Sie zahlen pro Semester 209, pro Jahr also 418 Euro, und dazu kommt noch der Teil am Semesterbeitrag, der an den VVS fließt: 47 Euro Solidarbeitrag, im Jahr somit 94 Euro und in Summe für den Nahverkehr 512 Euro. Das sind 147 Euro mehr, als Auszubildende bezahlen. Auch die Stadt hält sich bei Fragen nach der zukünftigen Gestaltung der Jahreskarten zurück. Man wisse, dass es im Verbundgebiet etwa 75 000 Studierende gebe, davon hätten vor Beginn der Coronapandemie zwei Drittel das Studiticket genutzt.

Welche Summe die Stadt einsparen und welche sie für das bezuschusste Studiticket bei einer 30-Prozent-Regelung neu aufbringen müsste, hänge von den konkreten Förderbedingungen des Landes ab. Einen Wegfall des Solidarbeitrags halte man für eher unwahrscheinlich, der stehe wohl „nicht zur Diskussion“, heißt es im Finanzreferat der Stadt. Würde Stuttgart die Tickets von geschätzt 40 000 Studierenden mit einem 30-Prozent-Anteil auf 365 Euro im Jahr fördern und bliebe der Solidarbeitrag, würde das die Stadtkasse mit rund 640 000 Euro im Jahr belasten. Blieben immer noch rund 7,8 Millionen Euro Einsparung im Haushalt übrig. Wichtig sei, und das sagt neben der Stadt auch VVS-Geschäftsführer Horst Stammler, dass die Förderung des Landes dauerhaft gewährt werde.