Flyer in Altdorfer Briefkästen: Kuriose Sammelaktion einer ungarischen Familie – was tun?

1 Sammelaktionen gibt es viele – die jetzt angekündigte Aktion in Altdorf ist aber illegal. Foto: /Symbol/Sandra Hintermayr

Immer wieder finden Menschen im Kreis Böblingen Flyer im Briefkasten, die auf vermeintliche Sammelaktionen hinweisen. Vom Auto über Mischmaschinen bis zum „Wellenreiterbrett“ kann alles abgeholt werden. Laut Landratsamt ist die Aktion illegal.











Man muss fast schon lachen, wenn man sich den Flyer genau ansieht: „Auto modell benzin“ steht da drauf, Türen, Fenster und „Schi latte“. Das alles – und noch viel mehr – kann am Dienstagmorgen um 7 Uhr bei einer Sammelaktion in Altdorf abgeholt werden. Das kündigt zumindest ein Flyer an, den Altdorfer zuletzt in ihren Briefkästen fanden. Demnach – so ist trotz erheblicher Rechtschreib- und Grammatikfehler herauszulesen – sollen die potenziellen Spender ihre Sachen vor die Haustür stellen und den Flyer oben drauf legen. Eine angebliche ungarische Familie hole die Sachen dann ab.