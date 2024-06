Landrat Dietmar Allgaier ruft zu Spenden für die Betroffenen des Hochwassers auf. „Jede noch so kleine Spende kann einen Unterschied machen.“

Am vergangenen Wochenende haben schwere Unwetter mit extremem Starkregen weite Teile des Landkreises Ludwigsburg, des Rems-Murr-Kreises sowie der Kreise Göppingen und des Ostalbkreises verwüstet. Die Überflutungen haben Schäden an Gebäuden, Schulen und Vereinsanlagen verursacht. Die Landkreise haben ein Spendenkonto errichtet, um Betroffene schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

Im Kreis Ludwigsburg haben tosende Wassermassen sich ihren Weg durch Walheim und Löchgau gebahnt. In Benningen, Freiberg und Remseck gab es riesige überschwemmte Flächen. Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdiensten und der Polizei waren unermüdlich dabei, die Folgen der Regenmassen zu bewältigen und den Menschen vor Ort zu helfen.

Glücklicherweise haben die Unwetter im Landkreis Ludwigsburg keine Menschenleben gekostet, die materiellen Schäden bei den Betroffenen sind aber enorm und es wird noch einige Zeit dauern, bis diese vollständig behoben sind, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus.

Dietmar Allgaier zeigte sich betroffen vom Ausmaß der Zerstörung und lobte die Einsatzbereitschaft der Hilfskräfte: „Die starken Regenfälle und die damit verbundenen Überflutungen haben in unseren Kreisen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Ich bin zutiefst beeindruckt von der Solidarität und dem unermüdlichen Einsatz aller Helferinnen und Helfer.“

Um den Betroffenen schnell und effektiv zu helfen, rufen der Landkreis Ludwigsburg, der Rems-Murr-Kreis sowie die Kreise Göppingen und der Ostalbkreis zu Spenden auf. Die Spenden werden verwendet, um Menschen in Not zu unterstützen, beschädigte Schulen und Vereinsanlagen zu reparieren und weitere notwendige Hilfsmaßnahmen zu finanzieren. „Jede noch so kleine Spende kann einen großen Unterschied machen“, sagt Allgaier.

Im Verwendungszweck kann der Landkreis angegeben werden, an den die Spende gehen soll. Wird der Verwendungszweck „Spende“ angegeben, wird der Betrag unter den vier Landkreisen aufgeteilt. Weitere Informationen zur Spendenaktion und ein Formular für Betroffene gibt es unter https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/landratsamt-landkreis/hochwasser-hilfe/

Spendenaktion der Kreise

Konto

Spendenkonto Hochwasser

IBAN: DE72 6025 0010 0015 2229 14

Verwendungszweck: Spende