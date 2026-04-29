Flusspferde-Projekt der Wilhelma: Zootier-Projekt endlich ermöglichen

Unsere Kommentatorin fordert von der Stadt, endlich auf die Wünsche der Bürger zu hören und das Zwergflusspferde-Projekt zu realisieren – ohne Plattformen im Wasser.
Stuttgart, die Stadt am Fluss. Das könnte so schön sein. Schiffe legen an und ab und bringen Besucher aus aller Welt durch die schwäbische „Toskana“. Von und zur Wilhelma und zu anderen Attraktionen. Die Wilhelma hätten ein weiteres kleines Aushängeschild mehr mit den Zwergflusspferden am Neckarufer. Menschen werden darauf aufmerksam und können die Tiere erleben. Doch nichts ist erst einmal in Sicht.