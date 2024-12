Flugzeugunglück in Südkorea: Mauer hinter Landebahn steht im Fokus der Ermittlungen

1 Das Wrack einer Boeing 737-800 der südkoreanischen Fluggesellschaft Jeju Air liegt auf dem internationalen Flughafen Muan. Foto: dpa/Uncredited

Bei der fatalen Bruchlandung auf dem südkoreanischen Flughafen Muan kamen 179 Menschen ums Leben. Die Ursache für das Unglück wird weiter gesucht. Dabei gerät eine Konstruktion in den Blick.











Nach dem verheerenden Flugzeugunglück auf dem südkoreanischen Flughafen Muan suchen die Ermittler weiter nach der Unglücksursache. Unter Experten gerät derweil jene rund 250 Meter hinter der Landebahn gelegene Mauer in den Fokus, an der Flug 7C2216 am vergangenen Sonntag zerschellte. Im Raum steht die Frage: Hat sie die hohe Zahl an Todesopfern mit begünstigt?